Дебютирует против бывшего клуба? "Ак Барс" взял Любимова на матч против "Спартака"

Фото: ХК "Ак Барс".

Хоккеисты "Ак Барса" отправились в Москву, где они сыграют в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ. 22 декабря подопечные Квартальнова сыграют со "Спартаком", а двумя днями позже сразятся с ЦСКА. На выезд отправились 24 игрока.

Вратари: Тимур Билялов, Шамиль Валиуллин, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Константин Лучевников, Тревор Мёрфи, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Альберт Яруллин.

Нападающие: Станислав Галиев, Артём Галимов, Михаил Глухов, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Роман Любимов, Кирилл Петров, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко.

Дмитрий Юдин, Никита Лямкин и Дмитрий Воронков после выступления за сборную России остались в Москве и уже ожидают команду.

Отметим, что в составе команды отправился форвард Роман Любимов, пару дней назад пополнивший состав казанского клуба. Причем, перешел он как раз из "Спартака". Так что дебютировать за "Ак Барс" он может в поединке против бывшей команды.