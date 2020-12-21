Иллюминацию к Новому году 2021 в Казани включат 21 декабря

Зажгут праздничные огни и на улице Баумана. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» председатель городского комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев сообщил, что сегодня, 21 декабря, в столице Татарстана к Новому году 2021 праздничную иллюминацию.

По его словам, к этому дню в городе оформлены более 30 основных улиц и площадей, а главную 35-мтеровую елку у Центра семьи «Казан» украсили 78 тысяч световых гирлянд. Праздничные огни также загорятся и в парке «Черное озеро».

По-новогоднему уже засияли 16 наиболее посещаемых парков Казани – ЦПКиО им.Горького, Горкинско-Ометьевский лес и «Крылья Советов».

- Надеюсь, жители отнесутся с пониманием. Но вместе с тем, во всех районах есть елочные городки. За счет культурной программы мы с праздничным настроением встретим Новый год, – отметил не столь масштабную иллюминацию мэр Казани Ильсур Метшин, объяснив это коррективами, которые внесла пандемия коронавируса.

Отметим, что в Казани пройдет более 130 новогодних мероприятий, а открытие главной елки у Центра семьи «Казан» состоится 24 декабря. Эта праздничная площадка проработает вплоть до 14 января 2021 года.