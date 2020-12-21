В Алькеевском районе Татарстана на пожаре погибла 94-летняя пенсионерка

Фото: МЧС Татарстана

Этой ночью в 02.11 пожарным поступило сообщение о том, что в селе Нижнее Биктимирово Алькеевского района горит частный дом №16 на улице Мира. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия в считанные минуты.

Их на улице встретил сын хозяйки дома. Он рассказал, что его 94-летняя мать находится в горящем доме. Огонь, который уже был готов перекинуться на соседние строения, потушили. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

- В ходе проливки и разборки конструкций было найдено тело погибшей пенсионерки, - сообщили в МЧС Татарстана.

Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.