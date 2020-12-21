В Татарстане зарезали таксиста и подожгли его машину

По версии следствия, мужчина получил удар ножом во время драки с пассажирами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью 20 декабря в Бугульме на улице Ленина был обнаружен 48-летний таксист. Мужчину с ножевым ранением груди отвезли в больницу, где он вскоре скончался. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое мужчин – пассажиры убитого.

По версии следствия, таксист нанялся привезти из Азнакаево в Бугульму двух подвыпивших клиентов. Но по окончанию поездки те отказались платить, завязался конфликт. Последний довольно быстро перерос в драку, в ходе которой один из пассажиров ранил таксиста ножом. Тот попытался убежать, но через несколько десятков метров потерял сознание и упал.

Злоумышленники, в свою очередь, обчистили машину таксиста, подожгли ее, а после скрылись. Но вскоре были задержаны правоохранителями.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.