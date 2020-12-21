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В Казани с отравлением угарным газом госпитализировали двух человек

ЧП произошло в одном из многоквартирных домов на улице Гагарина
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Пострадавшими оказались 24-летний парень и 25-летняя девушка.

Пострадавшими оказались 24-летний парень и 25-летняя девушка.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В прошедшее воскресенье в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №75 по улице Гагарина два человека пострадали от отравления угарным газом.

Так, в Горбольницу №7 с отравлением легкой степени тяжести увезли 24-летнего парня, а также с отравлением средней степени тяжести 25-летнюю девушку.

- Предварительная причина происшествия - отсутствие тяги в вентканале при закрытых окнах, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ЧП