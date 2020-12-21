Мэр Набережных Челнов о заведениях, нарушающих антиковидные меры: “Доработаемся до того, что все закроют”

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На прошлой неделе сотрудники Роспотребнадзора Набережных Челнов проверили 12 магазинов, семь точек общепита, пять медицинских организаций, две школы, восемь колледжей, три аптеки, два торговых центра и два промышленных предприятия.

Антиковидные нарушения были выявлены в одном ресторане - “Облако 53” и трех клиниках - стоматологии “Девистом”, косметической клинике “Beauty Club” и медицинской клинике “Елена Мед”.

Главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев объяснил, что в ресторане не все сотрудники носили медицинские маски и соблюдали социальную дистацию, а администрация заведения не обеспечивала учет проведение ежедневных дезинсекционных работ

- Мы перезаражаем же друг друга, доработаемся до того, что все закроют. Никаких больниц, никаких лекарств не хватит, – заметил возмущенный мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

По последним данным в городе выявили 1 269 случаев коронавируса. Всего же в Татарстане заразились 12 274 человека, 10 509 из которых уже выздоровели, а 170 - скончались.