Мэр Казани о горящих автобусах и трамваях: Стыд и позор!

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Сегодня, 21 декабря, в мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» сообщили, что с начала 2020 года в городе горели три автобуса и три трамвая.

- Для нас после избавления от пазиков, газелей, вопрос номер один – безопасность пассажиров. Мы стали городом, куда приезжают за опытом, и вот через 12 лет после реализации программы мы начали гореть синим пламенем и благо без жертв. Стыд и позор! – отреагировал мэр Казани Ильсур Метшин и поручил разобраться с каждым конкретным случаем отдельно.

Так, по словам же зам руководителя Исполкома города Ильдара Шакирова, причиной возгорания автобусов стало замыкание проводки электродвигателей отопителей. Оказалось, их нужно менять через каждые 600 тысяч километров пробега, но в Казани он перевалил 800 тысяч километров и никакой замены.

- На прошлой неделе завод-изготовитель выявил ряд замечаний по эксплуатации и содержании автобусов, все неполадки устраняются, а руководители предприятий и специалисты технической эксплуатации наказаны выговорами и лишены премий, – также сообщил Ильдар Шакиров.

На что мэр Казани попросил прокуратуру города оценить достаточность наказания.

- Я за бережливое производство, ценю, что каждая копейка ценится, но это не говорит о том, что нужно экономить на безопасности людей. Эти печки мы должны проверять? Это не капитальный ремонт двигателя, не миллионы рублей. Вышел срок эксплуатации, значит нужно менять. Стыд и срам, позор! Спустя 12 лет расслабились, – также отреагировал Ильсур Метшин.