Жителям Чувашии предлагают выбрать, чем после реконструкции станет бывший Дом правительства региона

Бывший Дом Правительства Чувашии, который был построен еще в 1940 году, ждет реконструкция. После завершения работ объект культурного населения получит новую функцию. Что именно в нем расположится, пока неясно. Местным жителям предлагают принять участие в опросе и определить, для каких целей здание будет использоваться в будущем.

Респонденты могут предложить свой вариант или выбрать один из тех, что предлагают власти. Так, в некогда Доме правительства республики могут появиться один из учебных корпусов Чувашского государственного университета (ЧГУ), школа, административное здание или коммерческие структуры (банки и офисы).