Жителя Ульяновской области задержали за секс-насилие над женщиной-инвалидом

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. Мужчину передали полицейским. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером в воскресенье, 20 декабря, в городе Сенгилей Ульяновской области сотрудники Росгвардии приступили к розыску подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера.

Началось с того, что около 20.00 в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже 39-летней женщины - инвалида первой группы. Она вышла погулять во двор, но обратно домой не вернулась.

Пропавшую нашли быстро, но со следами побоев на лице. Как оказалось, во время прогулки к ней подошел незнакомец, который в грубой форме предложил женщине вступить с ним в интимную связь. После отказа он затащил потерпевшую в свою квартиру и, угрожая убийством, надругался над ней..

Подозреваемый - 47-летний местный житель, вскоре был найден и задержан сотрудниками Росгвардии. Мужчину передали полицейским. В отношении его было возбуждено уголовное дело. К слову, ранее задержанный уже привлекался к суду.