За сутки коронавирус выявили еще у 100 жителей Татарстана

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 12 274 жителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 100 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (55), но также немало зараженных были выявлены в Набережных Челнах (12), Лениногорском районе (7) и Нижнекамском районе (6). Четыре случая завозные, остальные - контактные.

Известно, что среди больных один несовершеннолетний, восьмерым - от 18 до 30 лет, 36 - от 30 до 50 лет, 18 - от 50 до 60 лет, 23 - от 60 до 70 лет, девятерым - от 70 до 80 лет, пятерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась лишь 23 зараженным, остальные 77 были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 в Татарстане был выявлен у 12 274 человек. На данный момент 10 509 из них выздоровели, а 170 - скончались.