В ДТП с двумя легковушками в Йошкар-Оле пострадал 10-летний ребенок

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

В воскресенье, 20 декабря, на пересечении улиц Машиностроителей и Суворова в Йошкар-Оле столкнулись автомобили Chevrolet и Лада-2172. По предварительным данным, 30-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу отечественному авто, движущемуся во встречном направлении прямо.

С места аварии был госпитализирован 10-летний мальчик - пассажир “Лады”.

Похожая авария произошла спустя два часа на перекрестке улиц Советская и Вашская. Там, предварительно, “Лада Калина” не уступила дорогу “Ладе Веста”. В результате столкновения пострадала 13-летняя пассажирка “Калины”. Девочка была доставлена в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.