В Марий Эл зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

На данный момент, коронавирус в республике подхватили 8 670 человек, 7 696 из которых уже выздоровели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердилась еще одна смерть зараженного коронавирусом человека. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 112. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил федеральный оперштаб оп борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус в республике был обнаружен у 8 670 человек, 7 696 из которых уже выздоровели. В инфекционных стационарах находятся 1 049 человек: 1 039 - с пневмонией, 416 - еще и с COVID-19.

В Минздраве Марий Эл замечают что 185 госпитализированных сейчас в тяжелом состоянии, 864 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 36 пациентов, а в кислородной поддержке нуждаются 483.