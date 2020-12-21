Число летальных случаев коронавируса в Чувашии достигло 423

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По данным на утро понедельника, 21 декабря, в Чувашии от коронавируса уже скончались 423 человека. Последние шесть летальных случаев были зафиксированы за минувшие сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в Чувашии провели более 385,6 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 15 206 больных, в том числе 127 - накануне. На сегодня 13 552 инфицированных выздоровели, но новые случаи заражения продолжают фиксироваться каждый день.