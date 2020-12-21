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Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области подтверждены еще 19 смертей от COVID-19

С начала пандемии в регионе зафиксировано 435 летальных случаев инфекции
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе выявили 33 487 больных, 285 из которых - накануне.

С начала пандемии в регионе выявили 33 487 больных, 285 из которых - накануне.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще 19 смертей зараженных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 435. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявили 33 487 больных, 285 из которых - накануне. На данный момент большинство из них - 30 424 человека, выздоровело. За одно лишь воскресенье были выписаны 80 переболевших.

Отметим, что новые случаи заражения в области продолжают фиксироваться сотнями ежесуточно.