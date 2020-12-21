В Казани во время пожара на улице Фучика погиб один человек, еще один пострадал

Одного из жильцов квартиры эвакуировали при помощи маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в воскресенье, 20 декабря, в МЧС Татарстана поступило сообщение о задымлении в одном из подъездов дома №14 на улице Фучика. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что на 10 этаже горит квартира. В ней проживали два пенсионера.

Одного из жильцов квартиры эвакуировали при помощи маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. В итоге, медикам передали обоих пожилых людей, но один из них, к сожалению, скончался, другой пострадал. Сообщили в МЧС Татарстана.