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Происшествия

В Казани во время пожара на улице Фучика погиб один человек, еще один пострадал

Возгорание произошло в квартире, где проживали два пенсионера
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Одного из жильцов квартиры эвакуировали при помощи маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе.

Одного из жильцов квартиры эвакуировали при помощи маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в воскресенье, 20 декабря, в МЧС Татарстана поступило сообщение о задымлении в одном из подъездов дома №14 на улице Фучика. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что на 10 этаже горит квартира. В ней проживали два пенсионера.

Одного из жильцов квартиры эвакуировали при помощи маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. В итоге, медикам передали обоих пожилых людей, но один из них, к сожалению, скончался, другой пострадал. Сообщили в МЧС Татарстана.

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