В Татарстане во время пожара в частном доме погиб мужчина

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В воскресенье, 20 декабря, на улице Школьная в селе Татарский Янтык произошла трагедия. Около 19.30 там загорелся частный дом. Спустя 20 минут на место прибыли пожарные. К этому времени по всей площади горел уже не только дом, но и стоящий рядом сарай. Существовала угроза распространения огня на баню, находящуюся на соседнем участке.

В 21.13 открытое пламя потушили, началась проливка и разбор места пожара. Несмотря на то, что во время тушения признаков наличия дома живых людей не было, и о помощи никто не просил, жертвы все-таки есть. Погиб, предположительно, 30-летний мужчина. Его тело было обнаружено на месте происшествия лишь ранним утром - в 6.41.

- Причина пожара устанавливается, - сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.