Власти Чебоксар потратят 6,15 миллиона рублей на обслуживание общественных туалетов в 2021 году

Мэрия столицы Чувашии уже определилась с подрядчиком. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Администрация Чебоксар провела аукцион на контракт по содержанию городских общественных туалетов в 2021 году. Победитель тендера получит за свою работу 6,15 миллиона рублей. Он обязан мыть три стационарных, пять автономных и 154 мобильных туалета.

Отметим, что стационарных туалеты расположены по следующим адресам: Президентский бульвар, 1/15, улица Карла Маркса, 24 и улица Иванова, 11. Автономные же находятся в сквере имени Чапаева, на Центральном пляже, в Кадетском сквере, Дорисс-парке и мемориальном комплексе “Победы”. Мыть их надо не реже трех раз в сутки.

Мобильные туалеты устанавливаются только во время массовых мероприятий.