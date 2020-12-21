Ноэль и Красава: какими редкими именами казанцы называли своих детей на прошлой неделе

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За прошлую неделю - с 14 по 20 декабря, в Казани родились 426 детей. Самым молодым родителям было по 18 лет, самой взрослой матери - 46, а отцу - 54 года.

Некоторые малыши получили очень редкие имена - Илон, Билал, Ноэль, Красава, Рубин, Евангелина, Хан, Мая, Гордей и Изабель. Самыми популярными именами стали Даниил, Амина, Платон, Адель, Марк, Арина, Артем, Михаил, Василиса и Ясмина.

- Минимальный вес ребенка при рождении составил 750 граммов, а максимальный – 4730 граммов, - сообщает Управление ЗАГС города.