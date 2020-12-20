В Ульяновской области от коронавирусной инфекции скончался 1 человек

Зарегистрированы новые случаи заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновской области с момента начала пандемии COVID-19 зарегистрировано 33202 случая заболевания, и на утро 20 декабря таких было 283. К сожалению, количества погибших увеличилось на одного человека, и достигло уже 416.

В тоже время среди тех, кто вылечился от новой коронавирусной инфекции, 30344 случая. Только за последний день их зарегистрировало 145.

В регионе введены меры по режиму самоизоляции для вернувшихся из другого региона России и проживающих вместе с ними, сообщили в оперативном штабе.