В Чувашии 7 новых случаев гибели от коронавирусной инфекции

Новые данные по заболеваниям коронавирусной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике в субботу, 20 декабря, было зарегистрировано 125 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с момента начала пандемии в Чувашии зарегистрировано 15079 случаев заболевания.

Выздоровели с начала пандемии 13438 человек, из них только за воскресенье, 20 декабря, 109 человек.

В тоже время в регионе зарегистрировано семь новых смертельных случаев. Всего за время пандемии в Чувашии скончалось 417 человек.

На данный момент власти республики организовали выдачу больничных для заболевших в аэропорту и других точках прибытия.