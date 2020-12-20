В Марий Эл 52 новых случая заболеваний COVID-19

Всего известно о 52 новых случаев заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На воскресенье, 20 декабря, в республике зарегистрировано 8617 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. На утром воскресенья было известно о 52 жителях Марий Эл, которые оказались на больничных с диагнозом COVID-19.

В тоже время стало известно о 40 случаев полного выздоровления от инфекции, и таких случаев с начала пандемии уже зарегистрировано 7654.

В тоже время известно о 111 смертельных случаев среди жителей республики.

В Марий Эл сейчас работают все образовательные организации, и занятия в них проводятся в том числе с применением дистанционного обучения.