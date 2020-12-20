В Казани скончался заслуженный юрист Татарстана Виктор Гусев

Печальная новость - сегодня, 20 декабря, на 62-м году жизни безвременно скончался заслуженный юрист Татарстана Виктор Владимирович Гусев.

Он родился 21 сентября 1959 года в Казани. Свою службу в органах прокуратуры начал в 1982 году в должности помощника прокурора Вахитовского района столицы ТАССР. С 1987 по 2000 годов был судьей народного суда Вахитовского района Казани. В 2000 году вернулся на службу в прокуратуру и служил в разных должностях.

С 2008 года занимал должность заместителя начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Татарстан.

Виктор Гусев скончался 20 декабря Фото: прокуратура Татарстана

За свою безупречную деятельность Виктор Гусев был отмечен ведомственными наградами: нагрудным знаком «За безупречную службу» (2011), медалью Руденко (2016).

- Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Виктор Владимирович всегда имел собственное мнение, его отличали подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах, а его имя – в истории прокуратуры Татарстана, - сообщили в прокуратуре РТ.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.