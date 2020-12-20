В Татарстане во время аварии двух легковушек погибла женщина-водитель, второй водитель был пьян

С места происшествия Фото: предоставлено очевидцем

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Балтасинском районе республики 19 декабря в 23.30 на автодороге "Казань-Малмыж" возле села Норма.

Как успели установить сотрудники Госавтоинспекции Татарстана, 26-летний водитель иномарки "Инфинити" в состоянии алкогольного опьянении на скорости выехал на встречку, где столкнулся с ругой иномаркой "Шероле Круз". "Шевроле" управляла 24-летняя девушка.

Сила удара была такова, что автомобиль "Шероле" превратился в груду искореженного железа

Девушка-водитель получила смертельные травмы и скончалась в салоне "скорой".

В больницу доставлены водитель второго автомобиля и три пассажира из обеих легковушек, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.