В Татарстане зарегистрирован 101 заболевший коронавирусной инфекцией

В Татарстане 101 новый случай заболевания COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 20 декабря в республике зарегистрировано 101 новых случая заболеванием COVID-19. Таким образом общее количество татарстанцев, заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемией, достигло 12174. Всего за этот общий период выздоровело 10488 человек, и за последний день были выписаны 22 человека.

Среди новых заболевших 95 получили вирус от тех знакомых и родных, которые ранее уже заболели, и шестеро "привезли" вирус из других регионов. 25 заболевших госпитализированы, 76 человек находятся на домашнем лечении.

Зарегистрировано 50 больных в Казани, 12 - в Набережных Челнах, шестеро в Нижнекамском районе, пятеро в Зеленодольском, и четыре человека - в Агрызском. В остальных районах республики - по 1-2 заболевших.