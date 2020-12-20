В Татарстане водитель высадил подростка на трассе, прокуратура начала проверку

Проверку начала прокуратура Татарстана Фото: Из материалов пресс-службы

Житель республики в соцсетях разместил пост о том, что он отправил своего несовершеннолетнего брата в Елабугу из Казани. Отправил на рейсовом автобусе, и Елабуга была промежуточным городом во время маршрута. Но до автовокзала, до которого мужчина купил родственнику билет, пассажир так и не добрался. Водитель высадил его на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" в 16 километрах от Елабуги, вручил немного денег и порекомендовал вызвать такси, как утверждает автор поста. Подросток смог дозвониться до родителей и те на автомобиле забрали его.

Проверкой компании, осуществляющей междугородние перевозки, уже занялись сотрудники прокуратуры Татарстана. Собственный источник "Комсомолки" в автохозяйстве сообщает, что такие жалобы на действия водителей не первые - если пассажиров для выхода в Елабуге мало, то их просто высаживают на повороте к городу и оставляют. По факту истории с несовершеннолетним пассажиром там уже начали служебную проверку.