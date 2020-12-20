В Татарстане во время пожара в бане погиб мужчина, женщину удалось спасти

Фото архив МЧС Татарстана Фото: МЧС Татарстана

Пожар в частной бане в домохозяйстве жителей Лениногорска начался в 20.48 в субботу, 19 декабря. Загорелось строение, когда внутри были люди. Соседи, заметившие огонь, вызвали пожарных.

Сотрудники МЧС Татарстана прибыли быстро и вытащили из огня 55-летнего хозяина и его 3-летнюю супругу. Их передали медикам "скорой помощи". Но мужчина не смог выжить - врачи констатировали его гибель. Обожженную и наглотавшуюся дыма женщину госпитализировали.

- Причины начала возгорания выясняются, - сообщили в МЧС Татарстана.