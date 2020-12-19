В Набережных Челнах загорелась парная сауна: самостоятельно эвакуировались 18 человек

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В субботу, 19 декабря, в Набережных Челнах загорелась парная сауна, расположенная в отдельно стоящем двухэтажном здании с цокольным этажом по адреса проспект Чулман, 57. Сообщение об этом поступило в МЧС Татарстана в 11.41. Когда спасатели приехали на место, горела площадь в 12 “квадратов”.

До прибытия пожарных из сауны самостоятельно вышли пять, а с первого и второго этажей (там расположены магазин, салон красоты и ремонт техники) 13 человек. Никто не пострадал.

- Причина пожара уточняется, - сообщают в пресс-службе МЧС республики.