Скончались еще двое зараженных коронавирусом жителей Марий Эл

С начала пандемии в республике выявили 8 565 больных COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на субботу, 19 декабря, в Марий Эл выявили 111 летальных случаев коронавируса. О двух последних смертях зараженных стало известно накануне. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике выявили 8 565 больных COVID-19. К сегодняшнему дню 7 614 из них выздоровели. В инфекционных стационарах продолжают находиться 1 010 человек: 1 001 - с пневмонией, 413 - еще и с коронавирусом.

Местный Минздарав сообщает, что 192 пациента находятся в тяжелом состоянии, 818 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 33 больных, 464 - нуждаются в кислородной поддержке.