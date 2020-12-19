В Чувашии скончались еще десять зараженных коронавирусом человек

С начала пандемии COVID-19 подхватили 14 954 местных жителя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чувашии продолжает наблюдаться ежесуточный рост числа летальных случаев коронавируса. Накануне там подтвердились еще десять смертей зараженных людей. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что с начала пандемии в республике провели 380,6 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 14 954 больных, в том числе 127 - за минувшие сутки. На данный момент большинство из них - 13 329 человек, выздоровели.