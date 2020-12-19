В Татарстане угарным газом отравились женщина и ее пятилетний сын

С места произошедшего пострадавшие были госпитализированы в районную больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в пятницу, 18 декабря, в одной из квартир дома №7 на улице Олега Кошевого в Лениногорске 30-летняя женщина и ее пятилетний сын отравились угарным газом. С места произошедшего они были госпитализированы в районную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших, как средней степени тяжести.

- Предварительная причина происшествия – слабая тяга в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.