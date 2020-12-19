В Татарстане коронавирусом заразились еще 98 человек

С начала пандемии COVID-19 подхватили 12 073 жителя республики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 98 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (54). Остальные из Набережных Челнов (15), Елабужского района (5), Нижнекамского района (4), Нурлатского района (3), Аксубаевского района (2), Кукморского района (2), Лаишевского района (2), Менделеевского района (2), Агрызского района (1), Актанышского района (1), Бугульминского района (1), Буинского района (1), Верхнеуслонского района (1), Заинского района (1), Зеленодольского района (1), Мензелинского района (1) и Тукаевского района (1). Все случаи заражения контактные.

Известно, что среди больных нет несовершеннолетних, семерым - от 18 до 30 лет, 38 - от 30 до 50 лет, 22 - от 50 до 60 лет, 19 - от 60 до 70 лет, пятерым - от 70 до 80 лет, семерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 20 из них, 78 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 12 073 местных жителя. На данный момент 10 466 зараженных выздоровели, 170 - скончались.