Мэр Нижнекамска Айдар Метшин исполнил мечты двух детей

Фото: пресс-служба Главы Нижнекамского муниципального района

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин принял участие в акции “Елка желаний”. Ему достались записки двух мальчиков - Тимура Аликберова и Радмира Ахметшина. Она просили елку и парковку для игрушечных машин соответственно. Градоначальник уже исполнил мечты ребят.

Фото: пресс-служба Главы Нижнекамского муниципального района

Напомним, в акции принял участие и президент Татарстана. Рустам Минниханов уже исполнил желания 7-летнего Егора, 13-летнего Арслана, 14-летней Адели и 15-летнего Романа и подарил им большую машинку молнии Маккуин, синтезатор, планшет и спортивную сумку для хоккея.