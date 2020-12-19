Новый год 2021 в Йошкар Оле: на центральной площади появятся ледяные фигуры

Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы

На площадь Ленина в Йошкар-Оле завезли лед. В ближайшее время здесь начнется работа по изготовлению ледяных фигур. В администрации города заметили, что одной из них станет фигура быка - символа наступающего 2021 года. Также изо льда будут создана композиция из местных достопримечательностей и развлечения для детей.

Отметим, что на центральной площади также установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки и мобильные аттракционы. Территория получит звуковое оформление. Однако массовых мероприятий здесь проводить не будут из-за пандемии коронавируса.