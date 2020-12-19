В 2021 году в Чувашии вырастет плата за вывоз мусора

Для горожан услуги по вывозу мусора подорожают на 2,13 рублей и составят 64,89 рублей на человека. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что во втором полугодии 2021 года в Чувашии увеличится плата за мусор. Если сейчас предельный тариф на услуги по обращению с ТКО составляет 382,3 рубля за кубометр, то с 1 июля будущего года эта цифра увеличится на 3,4% и достигнет отметки в 395,26 рублей.

В частности, для горожан услуги по вывозу мусора подорожают на 2,13 рублей и составят 64,89 рублей на человека. Сельчане же будут платить 51,71 рублей за человека (+1,69 рублей), сообщает Госкомитет республики по конкурсной политике и тарифам.