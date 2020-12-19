В Ульяновской области продлили режим обязательной самоизоляции для пенсионеров

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В Ульяновской области ежедневно выявляется по несколько сотен случаев коронавируса. В связи с этим, местные власти приняли решение продлить режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет.

- Мы должны сохранить здоровье наших земляков, — заметил глава региона Серегей Морозов во время заседания штаба по борьбе с COVID-19.

До какого числа пенсионеры будут вынуждены сидеть дома, пока не ясно. Выходить им разрешено лишь для обращения за медицинской помощью, приобретения товаров и услуг в ближайшем магазине, выгула домашних животных и выноса мусора. Ограничения не распространяются на сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, а также работников медучреждений, организаций социального обслуживания населения, органов госвласти и местного самоуправления и организаций, обеспечивающих их деятельность.