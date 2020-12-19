В 2021 году в Татарстане увеличат выплаты на первого ребенка

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В 2021 году в Татарстане увеличится размер ежемесячной выплаты на первого ребенка. Если сейчас он составляет 9,4 тысячи рублей, то в скоро поднимется до 9,7 тысячи рублей сообщает пресс-служба Минтруда республики. На эти деньги по-прежнему смогут рассчитывать семьи с низкими доходами.

Отметим, что в 2020 году выплату на первого ребенка в Татарстане получили более 28,5 тысяч родителей. Одним из условий получения средств является наличие среднедушевого дохода, не превышающего 20,6 тысячи рублей или 61,8 тысячи на семью из трех человек.