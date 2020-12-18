В Татарстане прокуратура требует закрыть пансионат для престарелых

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В ходе повторных проверок учреждений, где на полном пансионе содержаться пожилые люди, в Нижнекамске сотрудники прокуратуры нашли множество нарушений пожарной безопасности в пансионате «Добрые Истории».

Например, незаконное изменение класса функциональной пожарной опасности помещения с «одноквартирные жилые дома» на «пансионат», нарушение порядка устройства электропроводки, отсутствие второго эвакуационного выхода со второго этажа и автоматической пожарной сигнализации.

- Указанные нарушения носят существенный характер, поскольку создают угрозу безопасности жизни и здоровья людей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Надзорный орган подал в суд иск о приостановлении деятельности пансионата до устранения выявленных нарушений. Сейчас также решается вопрос о переселении его 18 постояльцев в другое помещение.

Напомним, что провести повторную проверку подобных заведений прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил после пожара в доме престарелых в Башкирии. Тогда погибли 11 человек.