В Татарстане 62-летнюю женщину будут судить за организацию экстремистской деятельности

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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 62-летней жительницы Татарстана по статье «организация деятельности экстремистской организации». В ближайшее время его рассмотрят в суде.

По версии следствия, являясь приверженкой международного объединения «Нурджулар»*, женщина под видом проведения религиозных занятий создала на территории Набережных Челнов собственную экстремистскую ячейку.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая собирала людей на конспиративной квартире, где они изучали экстремистскую литературу и пропагандировались идеи «Нурджулар»*. Женщина занималась этим до марта 2020 года. Именно тогда ее задержали правоохранители.

- Причастность к совершению преступления женщина не признала. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

* организация признана экстремистской, ее деятельность решением Верховного суда Российской Федерации запрещена в 2015 году.