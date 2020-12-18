На сотрудников Минспорта Татарстана завели уголовное дело из-за ледовых машин

По предварительным подсчетам, федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 7 миллионов рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По требованию прокуратуры Татарстана в отношении сотрудников Минспорта республики было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, один из заместителей министра и два начальника отдела в ходе реализации нацпроекта «Демография» для госзакупки ледовых машин «Olympia Millennium H» установили слишком высокую цену.

- В результате были искусственно созданы преимущества для аффилированной фирмы. При этом остальные конкуренты лишились возможности участия в аукционе, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Мало того, купленные по завышенной цене машины, которые не соответствовали требованиям контракта и техзадания, приняли в эксплуатацию без технической документации.

В итоге, по предварительным подсчетам, федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 7 миллионов рублей.