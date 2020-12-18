Подростки из 61 школы посетили город профессий – «Казаньоргсинтез»

Фото: Айгуль Арсланова

Благотворительный фонд «День добрых дел» в рамках проекта «Знакомство с профессией» провел для старшеклассников казанской школы № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья экскурсию на один из крупнейших промышленных гигантов России – казанский завод «Оргсинтез».

Устроиться сюда на работу – престижно! В первую очередь «Казаньоргсинтез» - 8 тысячный коллектив с четкой организацией труда, стабильной зарплатой, хорошей социальной программой и экологической политикой. Попасть же на экскурсию на этот ещё практически закрытый объект школьнику, чье пространство ограничено семьей и школой, большая удача.

С момента строительства «Казаньоргсинтеза» прошло более 60-ти лет и за это время масштабы предприятия выросли в сотни раз. Первостепенное внимание уделяется внедрению современных технологий производства и собственных научных разработок. Сегодня «Казаньоргсинтез» производит 40% всего российского полиэтилена и 100% отечественного поликарбоната.

Знакомство с предприятием началось с обзорной поездки по территории завода, которая раскинулась на 4,2 кв км. За окном тянулись многочисленные здания, трубы и самые различные установки, о назначении которых кратко рассказал заместитель начальника технического отдела Казаньоргсинтеза Павел Пирогов.

Первой производственной площадкой, где ребята смогли увидеть многие процессы воочию, стал цех пиролиза и раздельного газообразования пирогаза 771-784. Начальник цеха Евгений Белов рассказал о процессах термического пиролиза углеводородного сырья, в результате которых получаются этилен и пропилен. Ребята увидели двухкамерную печь пиролиза, которая под давлением 35 атмосфер дает в час 36 тонн продукции. В цехе в три смены работает более 90 человек. Также участники экскурсии побывали в операторной, где на мониторах специалистов увидели работу всей технологической цепочки. Бдительные операторы и аппаратчики круглосуточно отслеживают корректность работы всей технологической цепочки. Ребята здесь заметно оживились, задавали вопросы и про технологические процессы, и про организационные моменты: сколько длится смена, какие специалисты здесь нужны, какое профильное образование должно быть и где его получить. Затем искренне поинтересовались, а как же работники будут отмечать новый год? Начальник цеха строго ответил: те, на чью смену выпадет - встретят новый год на рабочем месте.

О производстве FFS-пленки и складе готовой продукции рассказал школьникам начальник цеха 157 завода ПППНД Ринат Абдуллин. По пути в музей завода, впечатленные всем увиденным школьники, были ещё любопытнее, активно задавали вопросы, интересовались, как можно устроиться на завод, как повышают квалификацию специалисты, чем здесь мотивируют людей. Кто-то из участников назвал завод целым городом профессий. Среди сотрудников предприятия - не только химики, технологи, но и медики, повара и другие специальности, которые обеспечивают функционирование завода.

- Проект «Знакомство с профессией» был создан, чтобы дать подросткам возможность изучить разные профессии, подумать о будущей специализации, определиться, что им по душе, какие навыки нужно развивать. Надеюсь, сегодняшняя экскурсия вдохновила ребят и, возможно, кто-то из ее участников станет в будущем если даже не частью огромной команды «Казаньоргсинтеза», то выберет для себя профессию в нефтехимической отрасли и будет развиваться в этом направлении, - рассказал Рустем Хасанов, директор фонда «День добрых дел».