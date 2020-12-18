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Общество

Более 300 обманутых дольщиков ЖК “Золотая середина” получат квартиры за счет республики

Такое решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Ранее “Свей” продал людям квартиры, используя поддельные разрешения на строительство

Ранее “Свей” продал людям квартиры, используя поддельные разрешения на строительство

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 300 человек, которые некогда заплатили за квартиры в домах №№ 3 и 6 в казанском жилом комплексе “Золотая середина”, но так и не получили их, наконец обретут жилье. Их за счет республики поселят в новых многоэтажках на улицах Аграрная и Гареева. Такое решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее “Свей” продал людям квартиры, используя поддельные разрешения на строительство. Новое жилье будет равнозначным по площади с приобретенными тогда. Список людей, которые, наконец, смогут отметить новоселье в скором времени составит Фонд обманутых дольщиков Татарстана.