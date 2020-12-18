Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился к правительству России из-за роста цен на лекрства

Со слов Морозова, подорожание заметно как при покупке в розницу, так и при закупках для госпитального сектора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители многих регионов России в последнее время сталкиваются сразу с несколькими проблемами при покупке лекарств. Последних либо нет в аптеках, либо они подорожали. Об этом доложили и губернатору Ульяновской области Сергею Морозову, а тот, в свою очередь, обратился непосредственно к правительству страны и антимонопольщикам.

- Когда меня информируют, что цены на некоторые позиции выросли в три-пять-десять раз, закономерно возникает вопрос - на каком основании именно в такое непростое для всех время производители так резко увеличивают цены. Периодические сбои фиксируются как в рознице, так и при закупках для госпитального сектора. Такие ситуации возникают не только в нашем регионе, поэтому считаю, что ценовую политику по лекарствам нужно взять на дополнительный контроль, - считает глава области.

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