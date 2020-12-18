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Коронавирус Covid-19

В Татарстане массовая вакцинация от коронавируса начнется до марта 2021 года

Это произойдет, когда в регион будет поставлен нужный объем препарата
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Стало известно о новой рекомендации при применении вакцины «Спутник V».

Стало известно о новой рекомендации при применении вакцины «Спутник V».

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В эту пятницу, 18 декабря, на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Фарида Яркаева сообщила, что как только в регион поступит необходимое количество прививок от коронавируса, начнется массовая вакцинация. Это должно произойти до марта 2021 года.

На данный момент Минздрав России предлагает в первую очередь вакцинировать медработников, представителей сферы образования, сотрудников социальных объектов и транспорта.

При этом вакцина «Спутник V» положена не всем. Есть ряд противопоказаний, в том числе не рекомендуется прививаться, если вы в ближайшее время планируете зачать ребенка, пишет kp.ru.