В Татарстане массовая вакцинация от коронавируса начнется до марта 2021 года

Стало известно о новой рекомендации при применении вакцины «Спутник V». Фото: Анастасия ОСИПОВА

В эту пятницу, 18 декабря, на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Фарида Яркаева сообщила, что как только в регион поступит необходимое количество прививок от коронавируса, начнется массовая вакцинация. Это должно произойти до марта 2021 года.

На данный момент Минздрав России предлагает в первую очередь вакцинировать медработников, представителей сферы образования, сотрудников социальных объектов и транспорта.

При этом вакцина «Спутник V» положена не всем. Есть ряд противопоказаний, в том числе не рекомендуется прививаться, если вы в ближайшее время планируете зачать ребенка, пишет kp.ru.