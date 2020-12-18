Умер экс-зам прокурора ТАССР Марсель Мусин

Фото: предоставлено прокуратурой Татарстана

В Казани 18 декабря на 84 году жизни скончался Почетный работник прокуратуры России, Заслуженный юрист Татарстана, бывший первый заместитель прокурора республики Мусин Марсель Саетович.

Масель Саетович родился 9 февраля 1937 года. Свою службу в органах прокуратуры он начал в 1963 году и отдал ей более 33 лет.

Начинал после окончания 4-го курса юридического факультета Казанского государственного университета, приступив к должности следователя прокуратуры Чистопольского района. За свою службу он занимал такие должности, как руководитель прокуратур Высокогорского района и Нижнекамска. В апреле 1985 года был назначен на должность заместителя прокурора - начальника следственного управления.

В 1987 году и до 1996 года был первым заместителем прокурора ТАССР.

За время своей службы был не раз поощрен ведомственными наградами: «Ветеран прокуратуры», «290 лет прокуратуре России», «Руденко».