Главный архитектор Казани выступила за комплексную застройку города

При этом в строительстве должны использоваться безопасные и долговечные материалы.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина отметила важность комплексной застройки города. По ее словам, строительство жилья должно проводиться параллельно с развитием дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры. При этом в строительстве должны использоваться безопасные и долговечные материалы, а фасады домов должны отличаться друг от друга в зависимости от района.
Также Тухватуллина заметила, что все объекты должны иметь подсветку, которая также будет работать десятилетия.
- Это не какие-то “хотелки” отдельных руководителей наших подразделений. Это наша общая позиция, позиция города и наше видение того, как нужно работать, - подчеркнула главный архитектор Казани.