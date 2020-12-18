Главный архитектор Казани выступила за комплексную застройку города

При этом в строительстве должны использоваться безопасные и долговечные материалы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина отметила важность комплексной застройки города. По ее словам, строительство жилья должно проводиться параллельно с развитием дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры. При этом в строительстве должны использоваться безопасные и долговечные материалы, а фасады домов должны отличаться друг от друга в зависимости от района.

Также Тухватуллина заметила, что все объекты должны иметь подсветку, которая также будет работать десятилетия.

- Это не какие-то “хотелки” отдельных руководителей наших подразделений. Это наша общая позиция, позиция города и наше видение того, как нужно работать, - подчеркнула главный архитектор Казани.