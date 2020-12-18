Доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2020 году могут сократиться на 48 миллиардов рублей

В консолидированный бюджет республики должно поступить порядка 251,4 миллиардов рублей налоговых и неналоговых средств. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в текущем году может сократиться на 16% (48 миллиардов рублей). Такой прогноз на коллегии по итогам исполнения бюджета республики за 2020 год и задачам на 2021-й сделал глава региона Рустам Минниханов.

Среди причин сокращения доходов специалисты называют пандемию коронавируса, уменьшение объемов добычи нефти, а также изменения курса доллара и цен не нефть.

Руководитель Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин заметил, что в консолидированный бюджет республики должно поступить порядка 251,4 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов.