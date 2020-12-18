Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина встретилась с папой Римским

Фото: скриншот с видео @aidagarifullina

Уроженка Татарстана, оперная певица Аида Гарифуллина, которая является солисткой Венской государственной оперы, встретилась с папой Римским Франциском и даже поговорила с ним. Об этом она написала на своей официальной странице в социальной сети.

- Это был волшебный день в Риме. Утром у нас была встреча с Папой Франциском в Ватикане. У меня была возможность поговорить с Папой и после того, как мы отыграли прекрасный Рождественский концерт, связанный с благотворительностью, - написала Гарифуллина.