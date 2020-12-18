125 инвалидов прошли реабилитацию в фонде «Ярдэм»

Фото: НИБФ «Ярдэм»

17 декабря в шатре НИБФ «Ярдэм» состоялась итоговая пресс-конференция, посвященная завершению проекта «Поддержим друг друга» - победителя второго конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. В мероприятии приняли участие партнеры фонда «Ярдэм», реабилитанты проекта «Поддержим друг друга», председатели обществ инвалидов и общественные деятели Татарстан.

С октября 2019 года проект «Поддержим друг друга» стал победителем второго конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2019 году. Размер гранта составил 4 883 870 рублей, софинансирование – 3 632 385 рублей. Таким образом, общая сумма расходов на реализацию проекта составил 8 516 255 рублей. В рамках проекта на средства президентского гранта прошли обучение и реабилитацию 5 групп с общим количеством обучающихся – 125 человек из разных регионов России. Главная цель проекта – социальная адаптация людей с ограниченными возможностями – инвалидов-колясочников, людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и с диагнозом ДЦП через проведение реабилитационных курсов.

- Реабилитанты, когда-то не умеющие даже самостоятельно передвигаться, обслужить себя, и большую часть времени проводившие дома, получили возможность обучаться, и в дальнейшем смогут найти работу, создать семью и реализовать себя в жизни. У нас есть много примеров, когда люди с ограниченными возможностями достигают больших успехов, реализуют себя в жизни. Их жизнелюбие и оптимизм могут служить примером для всех, - отметила депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова.