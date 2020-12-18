В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" в аварии с грузовиками погиб один человек

Фото: МВД Татарстана

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло сегодня, 18 декабря, в 9.30 на 1126 км федеральной автодороги М7 "Москва-Уфа" в Мензелинском районе республики. Как успели установить сотрудники Госавтоинспекции Татарстана водитель отечественного автомобиля "Лада Гранта" остановился на проезжей части, пропуская встречный поток транспорта. В это время он уже включил левый поворотник, но ехавший сзади КАМАЗ на скорости врезался в "Ладу". Легковушку отбросило на встречку, где произошло столкновение с грузовым "Вольво". В тоже время КАМАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой "Мерседес".

Фото: МВД Татарстана

- В результате аварии водитель "Лады Гранты" от полученных травм скончался на месте, водители автомобилей КАМАЗ и "Мерседеса" с различными травмами доставлены в больницу, - сообщили в МВД Татарстана. - На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.