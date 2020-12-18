В Татарстане за сутки выявили 97 новых случаев коронавируса

С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 975 жителей республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 97 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (48), но достаточно много больных и из Набережных Челнов (11), а также Нурлатского (6), Леиногорского (4) и Нижнекамского (4) районов. Один случай инфекции завозной, остальные - контактные, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Известно, что среди зараженных четверо детей. Пятерым - от 28 до 30 лет, 34 - от 30 до 50 лет, 17 - от 50 до 60 лет, 28 - от 60 до 70 лет, девятерым - от 70 до 80 лет. Госпитализация потребовалась 28 из них, остальные 69 лечатся на дому.

С начала пандемии COVID-19 заразились 11 975 жителей республики. На данный момент 10 455 из них выздоровели, а 170 - скончались. О трех последних смертях стало известно накануне.